Uccise a sprangate la psichiatra Barbara Capovani, Seung condannato all'ergastolo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) condannato all'ergastolo Gianluca Paul Seung, il 36enne che il 21 aprile del 2023 nel cortile di un ospedale di Pisa Uccise a colpi di sprangate la psichiatra Barbara Capovani che lo aveva in cura. La corte di Assise di Pisa lo ha condannato alla pena massima, al risarcimento alle parti civili e

