Tre giorni con la poesia di "Visioni" . Tornano gli eventi del festival tra proiezioni, ospiti e visite guidate (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna "Visioni - festival di poesia" nei Comuni di Muccia, Pieve Torina, Valfornace e Fiastra, con direzione artistica di Marco Onofrio e organizzato dalla casa editrice Edilazio. Dopodomani alle 15.30, nella sala conferenze dell’eremo del Beato Rizzerio a Muccia, proiezione del video della 1ª edizione a cura di Dina Curione, poi presentazione dei poeti ospiti. Alle 17.30 al centro polifunzionale "Eternamente Dante". Sabato alle 10 a Pieve Torina, sul sentiero delle Acque, reading poetico "Liquida Madre"; alle 11.30 alla sala Rubner, Allì Caracciolo e Simona Stancu. Alle 16 a San Maroto, Valfornace, visita guidata alla chiesa di San Giusto. Alle 17. Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni con la poesia di "Visioni" . Tornano gli eventi del festival tra proiezioni, ospiti e visite guidate Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna "di" nei Comuni di Muccia, Pieve Torina, Valfornace e Fiastra, con direzione artistica di Marco Onofrio e organizzato dalla casa editrice Edilazio. Dopodomani alle 15.30, nella sala conferenze dell’eremo del Beato Rizzerio a Muccia, proiezione del video della 1ª edizione a cura di Dina Curione, poi presentazione dei poeti. Alle 17.30 al centro polifunzionale "Eternamente Dante". Sabato alle 10 a Pieve Torina, sul sentiero delle Acque, reading poetico "Liquida Madre"; alle 11.30 alla sala Rubner, Allì Caracciolo e Simona Stancu. Alle 16 a San Maroto, Valfornace, visita guidata alla chiesa di San Giusto. Alle 17.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capability Festival III edizione : da domani - 5 giorni di incontri e iniziative sulla disabilità - org), che offre a migliaia di cittadini un’esperienza immersiva unica e partecipata del patrimonio architettonico e urbanistico della città , dalle periferie al centro, in spazi pubblici e privati spesso inaccessibili e visite guidate rivolte a persone con disabilità . “Il Capability Festival rappresenta una grande opportunità per parlare in chiave moderna di disabilità , con strumenti attuali che ... (Ildenaro.it)

Learning More Festival si presenta. Tre giorni dedicati all’apprendimento - "Il Festival torna ad ospitare le semifinali italiane dei GESAwards, la più grande competizione Edtech a livello mondiale, dove più di 7. "Un festival che posiziona i temi dell’apprendimento e le sue funzioni al livello nazionale e intereuropeo. "L’obiettivo è sviluppare ulteriormente e far crescere questo percorso all’interno di una rete che implica anche altri settori e servizi che si dedicano ... (Ilrestodelcarlino.it)

Mostre - laboratori e spettacoli. I giorni di "Humanities Festival" - "Dialogheremo sull’importanza dei libri e sul ruolo dell’editoria universitaria come propulsione della ricerca scientifica libera e gratuita", sono state le parole di Simona Antolini, presidentessa Eum. Il programma completo e le informazioni sono disponibili sul sito www. La seconda edizione del Macerata Humanities Festival accoglierà pensatori, artisti e studiosi delle più diverse discipline ... (Ilrestodelcarlino.it)