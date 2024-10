Teatro Concordia fermo da due anni: "A che punto è la vertenza sui lavori?" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "A quasi due anni dal blocco dei lavori, a che punto è la vertenza per il recupero e riqualificazione del Teatro Concordia, visto che da parte della amministrazione ci si era dichiarati fiduciosi circa una rapida soluzione per vedersi riassegnata la disponibilità del cantiere? Si ipotizzava addirittura nel giro di pochi mesi, per poi procedere a una nuova assegnazione al fine di scongiurare aumenti esorbitanti di costi per un’opera per la quale oltre ai finanziamenti ottenuti, da parte della nostra amministrazione si rischia di dovere reperire nuove risorse per la ultimazione dei lavori". E’ il tema di un’interrogazione di Uniti per Portomaggiore, che deplora lo stallo del cantiere del Teatro. Il gruppo di opposizione è preoccupato "del perdurare del blocco del cantiere per i lavori del recupero del Teatro Concordia. Ilrestodelcarlino.it - Teatro Concordia fermo da due anni: "A che punto è la vertenza sui lavori?" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "A quasi duedal blocco dei, a cheè laper il recupero e riqualificazione del, visto che da parte della amministrazione ci si era dichiarati fiduciosi circa una rapida soluzione per vedersi riassegnata la disponibilità del cantiere? Si ipotizzava addirittura nel giro di pochi mesi, per poi procedere a una nuova assegnazione al fine di scongiurare aumenti esorbitanti di costi per un’opera per la quale oltre ai finanziamenti ottenuti, da parte della nostra amministrazione si rischia di dovere reperire nuove risorse per la ultimazione dei". E’ il tema di un’interrogazione di Uniti per Portomaggiore, che deplora lo stallo del cantiere del. Il gruppo di opposizione è preoccupato "del perdurare del blocco del cantiere per idel recupero del

