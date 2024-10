Stanziati altri 100 milioni per gli straordinari 2024 delle forze di polizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – Al fine di garantire, tra l’altro, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si incrementa di 100 milioni di euro, per l’anno 2024, rispetto all’ammontare previsto a legislazione vigente, lo stanziamento destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E’ quanto si legge nel comunicato finale del consiglio dei ministri a proposito delle misure contenute nel decreto fiscale collegato manovra. L'articolo Stanziati altri 100 milioni per gli straordinari 2024 delle forze di polizia L'Opinionista. Lopinionista.it - Stanziati altri 100 milioni per gli straordinari 2024 delle forze di polizia Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – Al fine di garantire, tra l’altro, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si incrementa di 100di euro, per l’anno, rispetto all’ammontare previsto a legislazione vigente, lo stanziamento destinato alla remunerazioneprestazioni di lavoroo già svolte dal personaledie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E’ quanto si legge nel comunicato finale del consiglio dei ministri a propositomisure contenute nel decreto fiscale collegato manovra. L'articolo100per glidiL'Opinionista.

