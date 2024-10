Ilrestodelcarlino.it - Squalifica Curto, udienza venerdì. Il Cesena con il fiato sospeso

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La commissione d’appello della Fifa discuterà il ricorso presentato dal difensore Marcoto per dieci giornate (poi subito ridotte a 5) per ’comportamento discriminatorio’, nell’fissata per la giornata di. L’avvocato del giocatore, Luca Smacchia, dello studio Grassani e associati, ha presentato anche la richiesta di sospensiva onde evitare che il secondo grado di giudizio arrivi dopo o mentre il difensore sconta la. Infatti, non è detto che nell’dila commissione d’appello della Fifa emetta subito un verdetto sul ricorso ed a quel punto la speranza è che venga almeno concessa la sospensiva del provvedimento che consentirebbe a Marcodi scendere in campo, domenica, contro la Sampdoria, al Manuzzi.