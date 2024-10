Sport di base e Bolkestein, Lni ‘riconoscere peculiarità di associazioni no profit’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Lega Navale Italiana ha ospitato a Trieste l’evento “Sport di base e Bolkestein”, organizzato dal Ministero per lo Sport e i Giovani in collaborazione con la Lni. L’incontro è stato l’occasione per discutere delle implicazioni dell’applicazione della direttiva europea Bolkestein sulle concessioni demaniali per le associazioni che, come la Lega Navale Italiana con le sue 256 Sezioni e Delegazioni in tutta Italia, promuovono l’attività Sportiva di base senza fine di lucro. Si tratta di aree ed infrastrutture terrestri, marittime, lacuali e fluviali necessarie allo svolgimento della pratica Sportiva ed utilizzate per finalità sociali e ricreative in favore delle comunità locali, che le stesse associazioni rischierebbero di perdere se messe a gara con soggetti privati. .com - Sport di base e Bolkestein, Lni ‘riconoscere peculiarità di associazioni no profit’ Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Lega Navale Italiana ha ospitato a Trieste l’evento “di”, organizzato dal Ministero per loe i Giovani in collaborazione con la Lni. L’incontro è stato l’occasione per discutere delle implicazioni dell’applicazione della direttiva europeasulle concessioni demaniali per leche, come la Lega Navale Italiana con le sue 256 Sezioni e Delegazioni in tutta Italia, promuovono l’attivitàiva disenza fine di lucro. Si tratta di aree ed infrastrutture terrestri, marittime, lacuali e fluviali necessarie allo svolgimento della praticaiva ed utilizzate per finalità sociali e ricreative in favore delle comunità locali, che le stesserischierebbero di perdere se messe a gara con soggetti privati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sport di base e Bolkestein - Lni ‘riconoscere peculiarità di associazioni no profit’ - L’incontro è stato l’occasione per discutere delle implicazioni dell’applicazione […]. Lega Navale Italiana ha ospitato a Trieste un evento organizzato dal Ministero per lo Sport e i Giovani La Lega Navale Italiana ha ospitato a Trieste l’evento “Sport di base e Bolkestein”, organizzato dal Ministero per lo Sport e i Giovani in collaborazione con la Lni. (Sbircialanotizia.it)

“Sport di Base e Bolkestein” - incontro a Trieste il 14 ottobre - Le Società Sportive sono altro e per questo devono essere trattate diversamente e soprattutto non possono essere ricomprese all’interno del campo di applicazione della Direttiva Europea. E’ questo l’evento in programma il prossimo 14 ottobre 2024 presso la Sezione della Lega Navale Italiana di Trieste per il quale la Federazione Italiana Vela richiama l’attenzione. (Unlimitednews.it)

"Sport di Base e Bolkestein" - incontro a Trieste il 14 ottobre - TRIESTE - "Sport di Base e Bolkestein". "Le concessioni demaniali sono una risorsa essenziale" dice il presidente della Federvela Ettorre. E' questo l'evento in programma il prossimo 14 ottobre 2024 presso la Sezione della Lega Navale Italiana di Trieste per il quale la Federazione Italiana Vela ric . (Ilgiornaleditalia.it)