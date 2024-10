Six Kings Slam 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il programma e l’ordine di gioco del Six Kings Slam 2024 per quanto riguarda la giornata di giovedì 17 ottobre. Dopo i quarti inaugurali dell’esibizione saudita, è già tempo di semifinali a Riyadh. Entrano in gioco due icone del tennis mondiale contemporaneo, vale a dire Novak Djokovic e Rafa Nadal. Come già accaduto mercoledì, si inizia alle 18:30 italiane con due match in programma uno dopo l’altro. GIOVEDI’ 17 ottobre Ore 18:30 – Djokovic (SRB) vs Sinner (ITA) A seguire – Nadal (ESP) vs Rune (DEN) o Alcaraz (ESP) Six Kings Slam 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ile l’didel Sixper quanto riguarda la giornata di17. Dopo i quarti inaugurali dell’esibizione saudita, è già tempo di semifinali a Riyadh. Entrano indue icone del tennis mondiale contemporaneo, vale a dire Novak Djokovic e Rafa Nadal. Come già accaduto mercoledì, si inizia alle 18:30 italiane con due match inuno dopo l’altro. GIOVEDI’ 17Ore 18:30 – Djokovic (SRB) vs Sinner (ITA) A seguire – Nadal (ESP) vs Rune (DEN) o Alcaraz (ESP) Sixdi17SportFace.

