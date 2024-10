Sanità dalla manovra 42 miliardi Schillaci | Una boccata d’ossigeno pronte 6mila assunzioni

Sanità, dalla manovra 4,2 miliardi. Schillaci: “Una boccata d’ossigeno, pronte 6mila assunzioni” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro Orazio Schillaci può dirsi più che soddisfatto. dalla manovra esce con un ‘bottino’ di 3,7 miliardi in più, che sommati a quello già previsto per il 2025 fanno 4,2 miliardi. Una cifra notevole, che servirà soprattutto per assumere personale, sono pronte già seimila nuove assunzioni. Un importo che conferma l’attenzione di Palazzo Chigi per il comparto della Sanità, con buona pace del racconto di Schlein & c. sul governo inadempiente che trascura i malati e i fragili. Il titolare della Sanità ha spiegato e convinto il ministro Giorgetti che senza soldi l’obiettivo di abbattere le liste di attesa resterebbe un sogno. A bocce ferme il rapporto tra spesa sanitaria pro capite e Pil pro capite si avvicina comunque di molto a quello degli altri Paesi Ue, dal quale distava di 18 miliardi prima del Covid, scesi poi a 8 e ora dimezzati a 4. Sanità: più 4,2 miliardi. Secoloditalia.it - Sanità, dalla manovra 4,2 miliardi. Schillaci: “Una boccata d’ossigeno, pronte 6mila assunzioni” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro Oraziopuò dirsi più che soddisfatto.esce con un ‘bottino’ di 3,7in più, che sommati a quello già previsto per il 2025 fanno 4,2. Una cifra notevole, che servirà soprattutto per assumere personale, sonogià seimila nuove. Un importo che conferma l’attenzione di Palazzo Chigi per il comparto della, con buona pace del racconto di Schlein & c. sul governo inadempiente che trascura i malati e i fragili. Il titolare dellaha spiegato e convinto il ministro Giorgetti che senza soldi l’obiettivo di abbattere le liste di attesa resterebbe un sogno. A bocce ferme il rapporto tra spesa sanitaria pro capite e Pil pro capite si avvicina comunque di molto a quello degli altri Paesi Ue, dal quale distava di 18prima del Covid, scesi poi a 8 e ora dimezzati a 4.: più 4,2

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - vince il coraggio : 3 - 5 miliardi dalle banche. Meloni : “Andranno a sanità e fragili” - Giorgia Meloni, con un tweet postato dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla legge di bilancio da 30 miliardi complessivi, ha spiegato che “saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”. La maggioranza ha dimostrato ancora una volta di saper di fare sintesi virtuosa delle diverse sensibilità interne che di volta in ... (Secoloditalia.it)

Il Cdm approva una manovra da 30 miliardi - Il testo sarà adesso trasmesso alla Commissione europea, come previsto, e poi sbarcherà in Parlamento per essere convertita in legge. Con interventi per circa 30 miliardi di euro, come anticipato fin dell’estate, il provvedimento contiene misure sulla riduzione della pressione fiscale […] The post Il Cdm approva una manovra da 30 miliardi appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Manovra - interventi per 30 miliardi : da bonus neonati a pensioni e sanità - le misure - (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni alle misure della manovra 2024-2025. In termini lordi la… L'articolo Manovra, interventi per 30 miliardi: da bonus neonati a pensioni e sanità, le misure proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)