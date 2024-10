Sanatoria col buco: 90.000 migranti in attesa, mentre il Paese ha bisogno di lavoratori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Italia ha un problema. O meglio, ne ha parecchi ma uno spicca per il suo carattere paradossale e per l’incredibile capacità di passare sotto traccia: 90.000 migranti stanno aspettando da quattro anni il permesso di soggiorno, intrappolati in un limbo giuridico che è una vera e propria condanna. Il report della campagna “Ero Straniero“, aggiornato al 2024, fa emergere numeri spietati. Di oltre 220.000 domande di regolarizzazione presentate nel 2020, solo il 74,8% è stato esaminato, e un misero 59% ha ricevuto un esito positivo. Parliamo di persone, non di numeri su un foglio di calcolo: lavoratori, famiglie, esseri umani che da quattro anni aspettano un documento che dovrebbe essere una formalità. E invece no, in Italia una formalità si trasforma in un calvario amministrativo. Lanotiziagiornale.it - Sanatoria col buco: 90.000 migranti in attesa, mentre il Paese ha bisogno di lavoratori Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Italia ha un problema. O meglio, ne ha parecchi ma uno spicca per il suo carattere paradossale e per l’incredibile capacità di passare sotto traccia: 90.000stanno aspettando da quattro anni il permesso di soggiorno, intrappolati in un limbo giuridico che è una vera e propria condanna. Il report della campagna “Ero Straniero“, aggiornato al 2024, fa emergere numeri spietati. Di oltre 220.000 domande di regolarizzazione presentate nel 2020, solo il 74,8% è stato esaminato, e un misero 59% ha ricevuto un esito positivo. Parliamo di persone, non di numeri su un foglio di calcolo:, famiglie, esseri umani che da quattro anni aspettano un documento che dovrebbe essere una formalità. E invece no, in Italia una formalità si trasforma in un calvario amministrativo.

