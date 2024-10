Anteprima24.it - San Nicola la Strada, verde pubblico: si dimette assessore Mastroianni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProvoca già le prime dimissioni l’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sul sistema illecito di assegnazione di appalti relativi alla manutenzione del, in cambio anche di tangenti, che vede coinvolte 23 persone tra dipendenti e funzionari dei due Comuni confinanti di Caserta e Sanla. La Procura ha chiesto l’arresto per tutti gli indagati, ma il Gip Alessia Stadio ne ha convocati 14 per domani e venerdì, affinché rendano interrogatorio preventivo come prescritto dalla nuova legge Nordio; tra i 14, che rischiano dunque un eventuale arresto dopo l’interrogatorio, figura l’ale al decoro urbano del Comune di SanlaGaetano, per il quale la Procura ha chiesto il carcere, e che oggi si è dimesso dalla giunta guidata dal sindaco Vito Marotta.