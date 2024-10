Roma, “sopravvalutato, trappola per turisti”: il monumento iconico della Capitale criticato dai viaggiatori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Che Roma sia un museo a cielo aperto non vi sono dubbi, tuttavia, negli ultimi tempi sono tanti i turisti che hanno classificato la Capitale tra le città con attrazioni sopravvalutate rispetto alla media internazionale. Lo riporta uno studio condotto da Preply secondo cui è stato individuato il monumento trappola. Ecco di cosa stiamo parlando. Qual è il monumento trappola a Roma Ogni monumento ha una propria storia e tradizione che lo portano a farlo conoscere in ogni parte del mondo. Alcuni di questi, però, una volta visitati, hanno deluso le aspettative dei turisti. Lo ha riferito uno studio condotto da Preply, una piattaforma di corsi di lingua online, che ha analizzato i commenti dei visitatori che hanno lasciato sui siti di recensioni online. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chesia un museo a cielo aperto non vi sono dubbi, tuttavia, negli ultimi tempi sono tanti iche hanno classificato latra le città con attrazioni sopravvalutate rispetto alla media internazionale. Lo riporta uno studio condotto da Preply secondo cui è stato individuato il. Ecco di cosa stiamo parlando. Qual è ilOgniha una propria storia e tradizione che lo portano a farlo conoscere in ogni parte del mondo. Alcuni di questi, però, una volta visitati, hanno deluso le aspettative dei. Lo ha riferito uno studio condotto da Preply, una piattaforma di corsi di lingua online, che ha analizzato i commenti dei visitatori che hanno lasciato sui siti di recensioni online.

Bus turistici via dal centro di Roma - se l'aumento delle tariffe non basta si passerà alle "maniere forti" - Se l’ordinanza che ha triplicato le tariffe non dovesse bastare allora si passerà “alle manieri forti”. Parola di Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di Roma, durante l’audizione presso le commissioni congiunte Giubileo, Turismo e Mobilità, sulla questione dei bus turistici. Il... (Romatoday.it)

Riapertura del roseto comunale di roma : un evento imperdibile per amanti della natura e turisti - Ogni visitatore avrà la possibilità di esplorare questo giardino, contemplando le rose e sicuramente scattando fotografie che immortalano la loro bellezza. Informazioni sul roseto comunale Il Roseto Comunale è situato in Via di Valle Murcia n. Ultimo aggiornamento il 15 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Roma - Fontana di Trevi transennata in vista del Giubileo. I turisti : “Una delusione” - Una situazione che si protrarrà fino al nuovo anno e che vede il suo motivo nell’arrivo sempre più imminente del Giubileo. Al vaglio anche l’idea di costruire, almeno nella fase dei lavori, una sorta di ponte trasparente che permetterebbe di passeggiare sulla fontana stessa, in modo tale da consentire comunque la visita nonostante i lavori di ristrutturazione. (Lapresse.it)