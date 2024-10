Ritrovato il giovane scomparso: il 16enne di Monticello Brianza trovato in metropolitana a Milano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un giovane di 16 anni, scomparso da Monticello Brianza, è stato trovato mercoledì sera all’interno della fermata della metropolitana Moscova di Milano. La sua scomparsa, avvenuta il 10 ottobre, aveva sollevato preoccupazione nella comunità locale e una mobilitazione delle forze dell’ordine. Le ultime notizie confermano che il ragazzo sta bene ed è stato riunito ai genitori. La scomparsa del 16enne di Monticello Brianza Il caso del giovane di Monticello Brianza ha preso piede nella cronaca locale il 10 ottobre, quando la famiglia ha denunciato la sua scomparsa. Subito, sono scattate le ricerche da parte delle autorità competenti, compresi i Carabinieri e la Polizia. La notizia ha destato grande attenzione tra i residenti della zona, alimentando il timore per la sicurezza dei ragazzi nella comunità. Gaeta.it - Ritrovato il giovane scomparso: il 16enne di Monticello Brianza trovato in metropolitana a Milano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Undi 16 anni,da, è statomercoledì sera all’interno della fermata dellaMoscova di. La sua scomparsa, avvenuta il 10 ottobre, aveva sollevato preoccupazione nella comunità locale e una mobilitazione delle forze dell’ordine. Le ultime notizie confermano che il ragazzo sta bene ed è stato riunito ai genitori. La scomparsa deldiIl caso deldiha preso piede nella cronaca locale il 10 ottobre, quando la famiglia ha denunciato la sua scomparsa. Subito, sono scattate le ricerche da parte delle autorità competenti, compresi i Carabinieri e la Polizia. La notizia ha destato grande attenzione tra i residenti della zona, alimentando il timore per la sicurezza dei ragazzi nella comunità.

