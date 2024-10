Riforma dell’autonomia del Trentino Alto Adige: inizia il percorso legislativo in Consiglio dei Ministri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante passo verso la Riforma dell’autonomia del Trentino Alto Adige è stato avviato con la presentazione di un disegno di legge costituzionale, con l’obiettivo di concludere i lavori entro la fine di novembre. Le discussioni si sono aperte oggi presso il Dipartimento Affari Regionali sotto la supervisione del Ministro Roberto Calderoli, coinvolgendo le massime autorità delle Province autonome. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riforme regionali e potrebbe influenzare in modo significativo l’autonomia e la governance delle regioni coinvolte. Incontro per la Riforma: partecipazione e dichiarazioni Oggi si è tenuto un incontro online cruciale tra i leader delle Province autonome di Bolzano e di Trento, nella cornice di una intensa collaborazione istituzionale. Gaeta.it - Riforma dell’autonomia del Trentino Alto Adige: inizia il percorso legislativo in Consiglio dei Ministri Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante passo verso ladelè stato avviato con la presentazione di un disegno di legge costituzionale, con l’obiettivo di concludere i lavori entro la fine di novembre. Le discussioni si sono aperte oggi presso il Dipartimento Affari Regionali sotto la supervisione del Ministro Roberto Calderoli, coinvolgendo le massime autorità delle Province autonome. Questativa si inserisce in un contesto più ampio di riforme regionali e potrebbe influenzare in modo significativo l’autonomia e la governance delle regioni coinvolte. Incontro per la: partecipazione e dichiarazioni Oggi si è tenuto un incontro online cruciale tra i leader delle Province autonome di Bolzano e di Trento, nella cornice di una intensa collaborazione istituzionale.

Già raccolte 200mila firme contro la riforma dell’Autonomia - Ma per Forza Italia e per Fratelli d’Italia c’è un primo problema di immagine: quello di passare come i partiti contrari all’unitarietà del Paese. Il guanto di sfida della Lega ai referendari La Lega si dice pronta a sfidare i referendari. “Speravamo molto nella mobilitazione contro l’Autonomia differenziata ma in questa misura no. (Lanotiziagiornale.it)