Gaeta.it - Ricordo e riflessione: l’81° anniversario del rastrellamento degli ebrei a Roma

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16 ottobre 2023 segnadelavvenuto a, un evento tragico che ha segnato indelebilmente la memoria collettiva della città e della comunità ebraica. In questa data, nel 1943, oltre millefurono catturati dalle SS tedesche con la complicità delle forze fasciste e deportati verso il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Questo articolo esplora l'importanza della memoria storica e le attuali riflessioni su questo evento da parte delle istituzioni e della società civile. Il: un capitolo buio della storiana La mattina del 16 ottobre 1943 si presentò come una giornata qualsiasi per gli abitanti del Ghetto di. Tuttavia, la tranquillità fu interrotta dall'arrivo delle forze di occupazione naziste, che, supportate dai fascisti locali, avviarono unsistematico.