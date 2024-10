Raddoppio ferroviario, dopo la protesta degli operai ripartono i lavori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno ricevuto rassicurazioni da Webuild i 50 operai che questa mattina hanno incrociato le braccia nel cantiere di Trappitello. La protesta riguarda i tecnici impegnati nella realizzazione del Raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, parte integrante della nuova linea Messinatoday.it - Raddoppio ferroviario, dopo la protesta degli operai ripartono i lavori Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno ricevuto rassicurazioni da Webuild i 50che questa mattina hanno incrociato le braccia nel cantiere di Trappitello. Lariguarda i tecnici impegnati nella realizzazione delGiampilieri-Fiumefreddo, parte integrante della nuova linea

Raddoppio ferroviario - in Regione il punto con i sindaci : le loro istanze saranno sottoposte ai vertici Rfi - . Aggiornamento del progetto esecutivo e sugli interventi compensativi, e ipotesi di riparto del cosiddetto 1%, ovvero la percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori che rappresenta l’indennizzo riservato ai Comuni per programmi di riqualificazione urbana. Questi i temi portai dai sindaci. (Ilpescara.it)

Raddoppio ferroviario - divieti di sosta ad Alì Terme : ordinanza per il passaggio delle betoniere - Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata sulle vie Crispi e Tiro a Segno. Il provvedimento del sindaco di Alì Terme sarà in vigore da domani alle 5 fino al termine dei lavori. L'ordinanza si è resa necessaria per consentire il passaggio di un centinaio di betoniere impegnate nella... (Messinatoday.it)

