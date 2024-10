Secoloditalia.it - Prof e alunni di sinistra tentano di bloccare il volantinaggio di Azione studentesca a Firenze: “Non ci facciamo intimidire”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Questa mattina” come recita un comunicato sulilo Instagram di“I ragazzi hanno portato avanti la loro battaglia nelle scuole, in particolare al liceo artistico di Porta Romana, storica roccaforte dellamilitante vicina ai centri sociali”. Ad attenderli c’eranoessori e studenti diche hanno provato a disturbare ildei ragazzi di destra urlando: “siamo tutti antifascisti”. Ildicontinua nonostante il disturbo Da quanto traspare sui social e dalla comunicdel movimento giovanile, ilha avuto luogo comunque. In una nota i ragazzi dihanno precisato: “Al loro odio, noi rispondiamo con la nostra forza tranquilla: non ci siamo mai fattida chi blatera di democrazia e poi cerca di impedire la libera diffusione del pensiero”.