Previsioni meteo, almeno 5 giorni di maltempo sull’Italia: attesi nubifragi. Ecco dove (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Accantonata la fase di stabilità che ha caratterizzato la prima metà di ottobre, per la Penisola si apre un periodo di cieli nuvolosi e precipitazioni anche forti. Il meteorologo Lorenzo Tedici parla di un ciclone proveniente dal Nord Africa che “potrebbe portare nubifragi estremi con accumuli superiori ai 350 mm - 350 litri per metro quadrato, il quantitativo di un’intera stagione”. Ecco dove e il quadro meteorologico che ci attende nei prossimi giorni Tg24.sky.it - Previsioni meteo, almeno 5 giorni di maltempo sull’Italia: attesi nubifragi. Ecco dove Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Accantonata la fase di stabilità che ha caratterizzato la prima metà di ottobre, per la Penisola si apre un periodo di cieli nuvolosi e precipitazioni anche forti. Ilrologo Lorenzo Tedici parla di un ciclone proveniente dal Nord Africa che “potrebbe portareestremi con accumuli superiori ai 350 mm - 350 litri per metro quadrato, il quantitativo di un’intera stagione”.e il quadrorologico che ci attende nei prossimi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo - allerta gialla in Veneto : temporali in arrivo. Le previsioni dei prossimi giorni - Una prima fase più intensa è associata al passaggio di un veloce impulso perturbato tra la serata di domani, giovedì 17 e la mattinata di venerdì 18. Venezia, 16 ottobre 2024 - Allerta gialla per rischio esondazioni: il Veneto si prepara ad una nuova ondata di maltempo. Ecco cosa c’è da aspettarsi. (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo in Puglia : da giovedì ?piogge e temporali - ma per il freddo si dovrà aspettare. Ecco le previsioni meteo - Stop a sole e caldo, arriva il maltempo sull'Italia e questa volta copolisce anche a il Sud. Da metà settimana infatti l'anticiclone lascerà spazio al maltempo con piogge e... (Quotidianodipuglia.it)

Previsioni meteo Livorno - prolungata fino a domani 17 ottobre l'allerta gialla per rischio idrogeologico e pioggia - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La Sala operativa della Protezione civile regionale ha prolungato fino alle 23.59 di domani, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo per rischio idrogeologico e forti temporali prevista per oggi. Secondo le previsioni infatti sono in arrivo nuovi... (Livornotoday.it)