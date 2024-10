Liberoquotidiano.it - "Perché si è dimesso?". Augias, domanda glaciale a Letta: come risponde | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non solo polemiche, ma anche riflessioni nel salotto di Dimartedì, programma televisivo di La7 in cui si approfondisce la politica italiana in tutti i suoi aspetti e condotto da Giovanni Floris. Questa volta, però, le domande non le fa lui agli ospiti, bensì c'è un mediatore, in questo caso il collega Corrado, che approfitta della presenza dell'ex-presidente del Consiglio, Enrico, per fargli non una, bensì LAed esordisce così: “Lupus in fabula, posso fargli unabuonasera, io la ritengo un rappresentante alto della classe politica, oggi non sempre a quell'altezza. Leisi è? Dica per quanto possibile la verità”. L'ex-leader del Partito Democratico non si sottrae, anzi: “Glielo dico per due motivi, primo: è molto importante, secondo me, che in politica esista la responsabilità.