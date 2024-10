Ilrestodelcarlino.it - "Per fortuna niente mosca"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Oleificio di Domenico Fratoni a Brecciarolo è al lavoro giù da un paio di settimane e sono già tanti i coltivatori che hanno raccolto le loro olive. Domenico, come sta andando? "Una campagna olearia che si annuncia straordinaria per il Piceno, come non se ne registrava da anni. Tante, ma tante olive sulle piante e soprattutto perfettamente sane, capaci di garantire una straordinaria qualità". Come sarà la qualità dell’olio? "È una campagnata per il nostro territorio. Le temperature vicino ai 40 gradi di giugno e che si sono mantenute elevate per tutta l’estate hanno impedito la formazione dellache è il nemico numero uno in oliveto. Le ultime piogge, poi, hanno dato vigore alle olive che si presentano davvero bene. Gli oli prodotti in questi giorni sono molto fruttati, ricchi di polifenoli, idonei per piatti gourmet".