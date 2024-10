Notti bollenti con due dame nella Smart, poi tronca con entrambe: Mario Cusitore scatenato a Uomini e Donne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Preparatevi a un turbinio di emozioni forti, perché le prossime puntate di Uomini e Donne promettono scintille, colpi di scena e un’abbondante dose di passione. Al centro del palcoscenico, ancora una volta, troviamo l’inarrestabile Mario Cusitore, il cavaliere che ha già fatto parlare di sé per le sue scappatelle amorose, tra cui un’indimenticabile notte di passione in Smart con la dama Morena. Ma le sorprese non finiscono qui. Nelle ultime registrazioni, il focoso campano ha confessato di aver allargato i suoi orizzonti amorosi, concedendosi momenti intimi non solo con Morena (di nuovo), ma anche con la dama Margherita. E non si è trattato di semplici baci rubati: lo stesso Cusitore ha confidato di essere andato a letto con entrambe, e, addirittura, con Morena la passione si è protratta fino alle 8 del mattino. Ilfattoquotidiano.it - Notti bollenti con due dame nella Smart, poi tronca con entrambe: Mario Cusitore scatenato a Uomini e Donne Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Preparatevi a un turbinio di emozioni forti, perché le prossime puntate dipromettono scintille, colpi di scena e un’abbondante dose di passione. Al centro del palcoscenico, ancora una volta, troviamo l’inarrestabile, il cavaliere che ha già fatto parlare di sé per le sue scappatelle amorose, tra cui un’indimenticabile notte di passione incon la dama Morena. Ma le sorprese non finiscono qui. Nelle ultime registrazioni, il focoso campano ha confessato di aver allargato i suoi orizzonti amorosi, concedendosi momenti intimi non solo con Morena (di nuovo), ma anche con la dama Margherita. E non si è trattato di semplici baci rubati: lo stessoha confidato di essere andato a letto con, e, addirittura, con Morena la passione si è protratta fino alle 8 del mattino.

