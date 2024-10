Niente colpo a parametro zero: bocciato alle visite mediche (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un colpo di mercato a parametro zero salta sul più bello, fallite le visite mediche: il giocatore resta svincolato Anche in questo periodo, lontani dalle sessioni ufficiali di trasferimenti, il calciomercato tiene sempre banco. Non può essere altrimenti, dato che si tratta di un tema che coinvolge le strategie a medio e lungo termine dei club calcistici, che iniziano a riflettere nella fase attuale sulla bontà delle loro scelte estive e su eventuali aggiunte o correttivi. Ma che può tornare utile anche nell’immediato, tramite il celebre elenco degli svincolati. visite mediche (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it I calciatori senza contratto possono essere di sicuro una risorsa a cui attingere in caso di necessità. Calciomercato.it - Niente colpo a parametro zero: bocciato alle visite mediche Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Undi mercato asalta sul più bello, fallite le: il giocatore resta svincolato Anche in questo periodo, lontani dsessioni ufficiali di trasferimenti, il calciomercato tiene sempre banco. Non può essere altrimenti, dato che si tratta di un tema che coinvolge le strategie a medio e lungo termine dei club calcistici, che iniziano a riflettere nella fase attuale sulla bontà delle loro scelte estive e su eventuali aggiunte o correttivi. Ma che può tornare utile anche nell’immediato, tramite il celebre elenco degli svincolati.(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it I calciatori senza contratto possono essere di sicuro una risorsa a cui attingere in caso di necessità.

