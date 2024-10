Gaeta.it - Napoli avvia la piantumazione di palme: 157 nuovi esemplari lungo viale Augusto

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Comune diha dato il via a un progetto di riqualificazione verde nel cuore della città. Oggi, nel segno del rinnovamento urbano e della sostenibilità ambientale, è iniziata ladidelle specie Washingtonia robusta e Chamaerops humilis. Questa iniziativa, promossa dall'assessore al Verde Vincenzo Santagada, si inserisce nel programma più ampio di riforestazione urbana sostenuto dalla Città Metropolitana. Dettagli del progetto diL'intervento, che si estende per un arco di circa tre mesi, comporta la sostituzione e l'aggiunta di nuove alberature in un'area citata tra i principali assi di collegamento della città, specialmente diretta verso la Mostra d'Oltremare.