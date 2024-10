Napolipiu.com - Nando Paone si racconta: dal teatro con Eduardo De Filippo al tifo per il Napoli | VIDEO

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attore napoletano ripercorre cinquant’anni di carriera tra, cinema e televisione, condividendo aneddoti, incontri e la sua passione per il. In occasione della presentazione del suo libro “Io,”, l’attore napoletano ha concesso una ricca intervista apiu.com. Al nostro Roberto Sdino,, ha parlato dei momenti salienti della sua vita professionale e personale. Un attore senza etichetteè un artista poliedrico che ha saputo spaziare tra, cinema e televisione, lavorando con le più importanti compagnie teatrali e sotto la direzione di maestri comeDe. “Io mi sento un attore senza aggettivi, che sia comico o drammatico, le etichette non mi piacciono“, ha dichiarato, sottolineando la sua avversione per le classificazioni rigide nel mondo dello spettacolo.