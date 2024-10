Morbegno: sospeso l’insegnante che ha schiaffeggiato un allievo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Morbegno, 16 ottobre 2024 – È stato sospeso dall’insegnamento con effetto immediato l’insegnante accusato di aver schiaffeggiato un allievo di 18 anni all’istituto superiore Romegialli di Morbegno. L’episodio violento risale a questa mattina, mercoledì 16 ottobre. Il provvedimento A confermare la notizia dello stop al docente, un 37enne di Benevento, che oltre ad aver dato un ceffone al ragazzo lo avrebbe anche spintonato, è stato il dirigente scolastico Antonino Costa. "Si tratta di un episodio di inaudita gravità – ha dichiarato – Abbiamo subito provveduto a sospendere il docente, che ha preso servizio nella nostra scuola il primo ottobre scorso. E in queste poche settimane avevo già notato, e pure segnalato all'Ust, le sue evidenti difficoltà relazionali con gli studenti". Ilgiorno.it - Morbegno: sospeso l’insegnante che ha schiaffeggiato un allievo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – È statodall’insegnamento con effetto immediatoaccusato di averundi 18 anni all’istituto superiore Romegialli di. L’episodio violento risale a questa mattina, mercoledì 16 ottobre. Il provvedimento A confermare la notizia dello stop al docente, un 37enne di Benevento, che oltre ad aver dato un ceffone al ragazzo lo avrebbe anche spintonato, è stato il dirigente scolastico Antonino Costa. "Si tratta di un episodio di inaudita gravità – ha dichiarato – Abbiamo subito provveduto a sospendere il docente, che ha preso servizio nella nostra scuola il primo ottobre scorso. E in queste poche settimane avevo già notato, e pure segnalato all'Ust, le sue evidenti difficoltà relazionali con gli studenti".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morbegno: sospeso l’insegnante che ha schiaffeggiato un allievo - Il dirigente scolastico Antonino Costa: “Era qui da poco, ma avevo già notato le sue difficoltà a relazionarsi con i ragazzi” ... (ilgiorno.it)

Morbegno, lite in classe tra docente e studente 18enne: il professore lo colpisce con un pugno - L'episodio è successo all’istituto tecnico Saraceno-Romegialli. Indagano i carabinieri. La scuola sospende in via cautelare il docente ... (ilsecoloxix.it)

Morbegno, insegnante schiaffeggia e spintona uno studente davanti alla classe - Lite in classe, professore schiaffeggia uno studente che aveva tentato di sottrargli il cellulare per evitare una nota sul registro. Il preside annuncia: “Docente sospeso in via cautelare” Di Ancora v ... (informazione.it)