Mister Movie | Giulia Salemi paura a Milano terrorizzata per le vie: "Temo per la mia vita" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giulia Salemi, in attesa del suo primo figlio, ha espresso la sua profonda preoccupazione per la sicurezza a Milano. Con un lungo sfogo sui suoi profili social, l'influencer ha raccontato la sua esperienza di donna che si sente costretta a vivere con la paura di essere aggredita o derubata semplicemente passeggiando per le strade della città. Giulia Salemi si sfoga: "A Milano ho paura di uscire di casa" "Ogni giorno ho paura ad uscire da sola", ha confessato Giulia, sottolineando come la sensazione di insicurezza sia diventata parte della sua quotidianità. La paura di essere seguita, di subire un'aggressione o di essere derubata la costringe a modificare le sue abitudini e a limitare la sua libertà.

