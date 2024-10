Thesocialpost.it - Milano, allerta incendio a Palazzo di Giustizia: ordine di evacuazione per tutti i presenti

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Allarme adiquesta mattina, 16 ottobre, a. L’intorno alle 10.30. Dalla sede del tribunale si è alzata una colonna di fumo. Non sono ancora note le cause e l’entità del problema. Forte odore di bruciato nei corridoi, personale e cittadini si stanno spostando all’esterno in maniera tranquilla. L’diUndiè stato diramato adi, a Porta Vittoria, intorno alle 10.30 del 16 ottobre. La disposizione ha raggiunto tutto il personale ei cittadini che si trovano nelle aule: il motivo è un principio di. Le personeall’interno della sede stanno defluendo in maniera tranquilla, mentre è stata visibile temporaneamente dalla strada una colonna di fumo: probabilmente proviene da uno dei cortili interni. Non è al momento noto quale sia il punto in cui si è sviluppato il rogo.