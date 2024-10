Mercato settimanale chiuso, scoppia la protesta: "Senza lavoro da 3 mesi" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Casagiove, scoppia la protesta dei commercianti del Mercato settimanale, in particolare del settore alimentare, chiuso dal 12 luglio per decisione dell’ASL. La sospensione, imposta per consentire l’adeguamento igienico-sanitario della struttura, richiedeva l’installazione di nuove fontane e Casertanews.it - Mercato settimanale chiuso, scoppia la protesta: "Senza lavoro da 3 mesi" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Casagiove,ladei commercianti del, in particolare del settore alimentare,dal 12 luglio per decisione dell’ASL. La sospensione, imposta per consentire l’adeguamento igienico-sanitario della struttura, richiedeva l’installazione di nuove fontane e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Mogliano - da lunedì il mercato settimanale cambia sede : «Nove mesi di lavori in centro» -  . . Al via con la nuova sede del mercato del lunedì mattina: dal 7 ottobre, causa lavori di riqualificazione del centro storico, i banchetti che abitualmente erano collocati in via Don Bosco e in Piazza Caduti saranno spostati, una parte in Piazza Pio X e un’altra sul parcheggio di via IV Novembre. (Trevisotoday.it)

Gaeta / Mercato settimanale - le bancarelle si trasferiranno sul lungomare di Serapo - . L’importante rassicurazione è scaturita da un incontro – definito “utile e proficuo” – cui hanno partecipato il sindaco Cristian Leccese e la dirigente del settore della Polizia Locale Annamaria De Filippis da una parte ed una delegazione di ambulanti capeggiata dal […] L'articolo Gaeta / Mercato settimanale, le bancarelle si trasferiranno sul lungomare di Serapo sembra essere il primo su ... (Temporeale.info)

Mercato in centro - lavori e partita infrasettimanale : attenti alla viabilità - Mercato in centro, partita di calcio infrasettimanale e nuovi lavori: attenzione alle modifiche alla viabilità  in città . Per quanto riguarda la settimana al via domani, lunedì 23 settembre, il comune di Lecco segnala infatti le modifiche "determinate dall’allestimento del mercato in centro di... (Leccotoday.it)