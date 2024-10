Unlimitednews.it - Meloni “Manovra seria, maggioranza compatta”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatta dellae sono molto contenta della compattezza dellae della velocità con la quale ladi bilancio è stata approvata ieri sera. È una, di buon senso, che concentra le non molte risorse che abbiamo a disposizione in quelle che noi consideriamo essere le priorità di questa nazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa a margine del Vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo, a Bruxelles. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo