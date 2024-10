Medicina, stop a test d’ingresso e numero chiuso: cosa cambia per gli aspiranti medici (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La riforma prevede l'abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l'iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. Il proseguimento degli studi al secondo semestre sarà condizionato dal conseguimento di tutti gli esami previsti per il primo e dalla posizione nella graduatoria di merito nazionale. Fanpage.it - Medicina, stop a test d’ingresso e numero chiuso: cosa cambia per gli aspiranti medici Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La riforma prevede l'abolizione delal primo semestre, consentendo l'iscrizione aperta per tutti glisenza sostenere i. Il proseguimento degli studi al secondo semestre sarà condizionato dal conseguimento di tutti gli esami previsti per il primo e dalla posizione nella graduatoria di merito nazionale.

Addio ai test d’ingresso per la facoltà di medicina : si entrerà dopo un semestre ad accesso libero. Lo stop forse già dall’anno accademico 2025-2026 - Una svolta epocale per l'accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: la 7^ Commissione del Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega che abolisce il numero chiuso al primo semestre. L'articolo Addio ai test d’ingresso per la facoltà di medicina: si entrerà dopo un semestre ad accesso libero. (Orizzontescuola.it)

Facoltà Medicina - Consiglio di Stato : “Test d’ingresso validi”. Annullata sentenza Tar - Viene quindi ribadito dal Consiglio di Stato quanto aveva già deciso i primi di agosto in una sentenza emessa in occasione del ricorso di altri candidati. La decisione del Consiglio di Stato è conforme all'ordinanza cautelare già pubblicata ad aprile che aveva sospeso la sentenza del Tar sempre riconoscendo l'apparente correttezza del sistema di equalizzazione confermata in via definitiva con ... (Quotidiano.net)