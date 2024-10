Manovra, Meloni: “Conti in ordine senza aumentare tasse, mai così tante risorse su sanità” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bruxelles dove partecipa al summit Ue-Consiglio Cooperazione del Golfo, si dice L'articolo Manovra, Meloni: “Conti in ordine senza aumentare tasse, mai così tante risorse su sanità” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Manovra, Meloni: “Conti in ordine senza aumentare tasse, mai così tante risorse su sanità” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia, a Bruxelles dove partecipa al summit Ue-Consiglio Cooperazione del Golfo, si dice L'articolo: “in, maisu” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Manovra - i medici : “Pronti alla protesta sui fondi”. Meloni : “Mai così tante risorse”. L’opposizione : “Un imbroglio” - La premier Meloni, dal canto suo, continua a ribadire: “Non ci sono mai state così tante risorse sulla sanità”. Quindi, meno della metà di quello che hanno annunciato", rimarca Schlein. Sanità: 3,5 miliardi dalle banche Professione medica Manovra 2025 approvata. . “Siamo pronti - ha aggiunto - a forti azioni di protesta”. (Quotidiano.net)

Manovra - i medici : “Pronti alla protesta sui fondi”. Meloni : “Mai così tante risorse” - "Siete mai entrati, cari ministri, cara Giorgia Meloni, in un pronto soccorso? Avete visto le prenotazioni di un esame diagnostico per cui servono due o tre anni? Guardate - spiega - che tutti i medici e gli infermieri sono sul piede di guerra e noi con loro. Ma i medici sono già sul piede di guerra. (Quotidiano.net)

Meloni : “Orgogliosa del lavoro fatto sulla manovra. Mai così tante risorse sulla Sanità” - Interveniamo togliendo la detrazione a carico dei figli che hanno più di trent’anni e utilizziamo quelle risorse per dare un contributo di mille euro per i nuovi nati, per le famiglie che hanno redditi fino a 40 mila euro”. “La strategia rimane la stessa – prosegue il presidente del Consiglio – Ci concentriamo sui redditi, sui salari, sul sostegno a cittadini e imprese, sulla salute e lo ... (Secoloditalia.it)