Manovra da 30 miliardi ecco le misure fiscali per le famiglie

Via libera alla Manovra di bilancio, interventi per 30 miliardi di euro. Per la famiglia, compare la carta per i nuovi nati. Servizio di Leonardo Possati

Manovra 2025 : quasi 12 miliardi a taglio cuneo - Irpef e ‘sconti’ famiglie numerose - (Adnkronos) – Quasi 12 miliardi per il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento dell'Irpef, pari allo 0,58% del Pil e il riordino delle spese fiscali in favore dei nuclei numerosi. Il documento, in cui sono delineati i principali interventi della manovra 2025 approvata ieri sera […]. E' quanto emerge dalle tabelle del Documento Programmatico di Bilancio. (Periodicodaily.com)

Manovra - il Consiglio dei ministri approva legge da 30 miliardi - Sulle pensioni, confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l'età della pensione ma restano a lavoro. Via libera del Consiglio dei Ministri alla Manovra. Tre miliardi e mezzo arriveranno da banche e assicurazioni e saranno destinati alla Sanità e ai più fragili. (Liberoquotidiano.it)

Via libera dal Governo alla manovra da 30 miliardi - Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali e viene introdotta anche una Carta per i nuovi nati che riconosce 1. Previsti interventi con effetti pari a circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Tra le coperture per la manovra saranno previsti dei contributi da parte del settore bancario e assicurativo. (Unlimitednews.it)