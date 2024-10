Fanpage.it - Maltempo in Liguria, allerta fiumi: esondato Bormida, strade allagate e circolazione ferroviaria sospesa

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)massima per i livelli di torrenti eine in Piemonte dove le forti piogge hanno già fatto esondare ilnel Savonese. Si registranoin alcuni centri come Ferrania ma la piena è attesa anche in provincia di Alessandria. A rischio esondazione ad esempio il torrente Nimbalto e il torrente Letimbro è vicino agli argini in diverse zone.