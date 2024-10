Macron a Netanyahu: ‘Israele creato da una decisione dell’Onu’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Macron ha detto che Netanyahu non deve sottrarsi alle decisioni dell'Onu, affermando che fu proprio una decisione Onu che creò lo stato di Israele Imolaoggi.it - Macron a Netanyahu: ‘Israele creato da una decisione dell’Onu’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha detto chenon deve sottrarsi alle decisioni dell'Onu, affermando che fu proprio unaOnu che creò lo stato di Israele

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto oggi che il premier israeliano Benyamin Netanyahu "non deve sottrarsi alle decisioni dell'Onu", affermando che fu proprio una decisione Onu che "creò" lo stato di Israele. "E di conseguenza, non è il momento di sottrarsi alle decisioni dell'Onu". E' quanto hanno riferito alcuni partecipanti al Consiglio dei ministri di oggi, citando frasi del presidente.

