LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: ci prova Tonelli, gruppo vicino. 30 km al traguardo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Tonelli che non si sta voltando e ha preso un vantaggio già di una decina di secondi. 15.54 Attacco piuttosto deciso da parte di Alessandro Tonelli. 15.53 Ricordiamo che l’elvetico è alle ultime corse con la UAE Team Emirates: l’anno prossimo passerà alla Tudor. 15.52 Si mette a tirare Jay Vine per il capitano Marc Hirschi. 15.50 Nelle prime posizioni del gruppo si fa vedere anche Davide Formolo. 15.49 Ripreso Camprubì, altri tre corridori provano ad evadere, ma senza successo. 15.48 Velocità media che è aumentata a circa 42.3 km/h. Negli ultimi chilometri c’è stata una forte accelerata. 15.47 Vantaggio dello spagnolo comunque non elevatissimo, si parla di sei/sette secondi. 15.45 prova a partire un corridore della Q36.5 Pro Cycling Team: si tratta dello spagnolo Marcel Camprubì. 15.44 40 chilometri al traguardo! 15. Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: ci prova Tonelli, gruppo vicino. 30 km al traguardo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55che non si sta voltando e ha preso un vantaggio già di una decina di secondi. 15.54 Attacco piuttosto deciso da parte di Alessandro. 15.53 Ricordiamo che l’elvetico è alle ultime corse con la UAE Team Emirates: l’anno prossimo passerà alla Tudor. 15.52 Si mette a tirare Jay Vine per il capitano Marc Hirschi. 15.50 Nelle prime posizioni delsi fa vedere anche Davide Formolo. 15.49 Ripreso Camprubì, altri tre corridorino ad evadere, ma senza successo. 15.48 Velocità media che è aumentata a circa 42.3 km/h. Negli ultimi chilometri c’è stata una forte accelerata. 15.47 Vantaggio dello spagnolo comunque non elevatissimo, si parla di sei/sette secondi. 15.45a partire un corridore della Q36.5 Pro Cycling Team: si tratta dello spagnolo Marcel Camprubì. 15.44 40 chilometri al! 15.

