Letizia di Spagna irresistibile tra strass e diamanti E c’è chi osa troppo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)diha accompagnato Felipe in Catalogna alla prestigiosa cerimonia di consegna dei Planeta Awards. E per l’occasione ha sfoggiato un look sfavillante: un nuovo abito di Carolina Herrera tempestato di brillanti e un bracciale di Cartier da mille e una notte. La Reina sul palco erae in effetti c’è chi ha osato troppa confidenza. Dopo aver incantato con l’abito rosso,ditorna a sedurre con un outfit da sera davvero impareggiabile. La Reina e suo marito Felipe sono arrivati intorno alle 20.30 al Museo Nazionale d’Arte della Catalogna per una doppia celebrazione: il 75esimo anniversario della fondazione del Grupo Planeta e la 73esima cerimonia dei premi connessi all’associazione.dicon l’abito di Carolina Herrera Donnasi è presentata al gala con un look-gioiello sorprendente.