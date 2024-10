Udine20.it - Lavoro: Udine, 2024 col boom del turismo ma cala ancora la manifattura

Leggi tutta la notizia su Udine20.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I servizi alle imprese, con 1.920 entrate nel mese e 5.040 nel trimestre, e ilin particolare modo, con 1.850 lavoratori nel mese e 4.570 nel trimestre, traineranno le assunzioni previste dalle imprese in ottobre e ottobre-dicembre in Friuli Venezia Giulia. L’ultimo bollettino Excelsior Unioncamere, elaborato per il territorio regionale dal Centro Studi Cciaa Pn-Ud, segnala 6.420 entrate previste a ottobre nel grande comparto dei servizi, una crescita del 3,5% sull’analogo mese del 2023 (+220 contratti) e del 3,6% sul trimestre ottobre-novembre 2023 (+560 contratti). In particolare, come detto, il settore-alloggio-ristorazione registra un incremento di ingressi previsti del 25,9% rispetto a ottobre 2023 (+380 contratti) e del 25,5% rispetto a ottobre-dicembre 2023 (+930). In crescita anche il commercio: +290 contratti su ottobre 2023 e +520 su ottobre-dicembre 2023.