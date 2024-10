Lavoro, Quarta (Manageritalia): “Dall’ 85% dei manager uomini sì a congedo paritario” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Così la coordinatrice Gruppo Donne manager di manageritalia, che oggi ha partecipato all'incontro, presso la sala Stampa della Camera dei Deputati, per la presentazione delle 5 proposte dei manager italiani alla politica “Da anni il nostro Gruppo Donne manager affianca i manager delle aziende più illuminate per sviluppare una cultura di genitorialità condivisa che consenta Sbircialanotizia.it - Lavoro, Quarta (Manageritalia): “Dall’ 85% dei manager uomini sì a congedo paritario” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Così la coordinatrice Gruppo Donnedi, che oggi ha partecipato all'incontro, presso la sala Stampa della Camera dei Deputati, per la presentazione delle 5 proposte deiitaliani alla politica “Da anni il nostro Gruppo Donneaffianca idelle aziende più illuminate per sviluppare una cultura di genitorialità condivisa che consenta

Manageritalia : “Ecco nostra proposta normativa per genitorialità condivisa” - La proposta normativa presentata si compone di cinque articoli Un vero e proprio cambiamento culturale volto a combattere la disparità di genere, guardare ai diritti e doveri dei genitori indipendentemente dal genere, oltre ad aiutare le donne a superare tutte le difficoltà con le quali sono costrette a scontrarsi nel momento in cui vogliono lavorare […]. (Sbircialanotizia.it)

