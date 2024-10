L’annuncio di Mondadori: è pronta l’autobiografia di Papa Francesco, la prima realizzata da un pontefice nella storia. Si intitola «Spera» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non era mai accaduto che un pontefice scrivesse un’autobiografia da dare alle stampe. Papa Francesco ha rotto la convenzione e, dopo un lavoro durate sei anni, con l’aiuto della penna di Carlo Musso, è riuscito a ultimare la stesura di Spera. Il titolo rimanda immediatamente al Giubileo della Speranza del 2025. Ed è proprio la concomitanza con il grande evento che ha spinto il Papa ad anticiparne la pubblicazione, inizialmente prevista post mortem. L’annuncio è stato fatto alla Fiera del Libro dalla Mondadori oggi – 16 ottobre – alla Fiera del libro di Francoforte. Il volume uscirà in contemporanea in più di 80 Paesi, tradotto nelle principali lingue, a gennaio 2025. L'articolo L’annuncio di Mondadori: è pronta l’autobiografia di Papa Francesco, la prima realizzata da un pontefice nella storia. Si intitola «Spera» proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non era mai accaduto che unscrivesse un’autobiografia da dare alle stampe.ha rotto la convenzione e, dopo un lavoro durate sei anni, con l’aiuto della penna di Carlo Musso, è riuscito a ultimare la stesura di. Il titolo rimanda immediatamente al Giubileo dellanza del 2025. Ed è proprio la concomitanza con il grande evento che ha spinto ilad anticiparne la pubblicazione, inizialmente prevista post mortem.è stato fatto alla Fiera del Libro dallaoggi – 16 ottobre – alla Fiera del libro di Francoforte. Il volume uscirà in contemporanea in più di 80 Paesi, tradotto nelle principali lingue, a gennaio 2025. L'articolodi: èdi, lada un. Si» proviene da Open.

L’autobiografia di Papa Francesco “Spera” in uscita per il Giubileo : un viaggio nella sua vita - L’autobiografia di Papa Francesco, come comunicato dalla casa editrice, doveva vedere la luce solo dopo la sua morte. Un aspetto cruciale di questa autobiografia è l’affrontare apertamente temi contemporanei importanti. Questo gesto sottolinea non solo il desiderio di condividere la propria vita, ma anche la volontà di contribuire al dibattito sociopolitico e spirituale contemporaneo. (Gaeta.it)

A gennaio uscirà per Mondadori l’autobiografia di Papa Francesco - ”Spera” : la prima realizzata da un Pontefice - Il volume uscirà in contemporanea mondiale nelle principali lingue e in più di 80 Paesi. Il volume ripercorrerà la storia del Santo Padre sin dai primi anni del Novecento, descrivendo l’infanzia, le sue origini, la giovinezza; e poi la vocazione, il Pontificato fino a giungere ai tempi presenti. L’autobiografia scritta con Carlo Musso , direttore editoriale non fiction Piemme e Sperling ... (Metropolitanmagazine.it)

