L' accademia di Belle Arti accoglie il Premio Nazionale delle Arti 2024

Il 18 ottobre l'accademia di Belle Arti di Catania inaugurerà la XVIII edizione del Premio Nazionale delle Arti 2024, dedicata al tema "Comunità di saperi". Al bando hanno risposto 25 Accademie di Belle Arti statali e un Conservatorio di musica, 480 studenti da tutta Italia per 129 opere

Felice Carena - pittore e maestro all'Accademia di Belle Arti di Firenze - Felice Carena. Pittore e Maestro all’Accademia di Belle Arti di Firenze Una mostra celebra il periodo fiorentino dell’artista, iniziato 100 anni fa in Accademia Dal 17 ottobre al 21 novembre 2024. Inaugurazione mercoledì 16 ottobre, ore 17 Era il 4 dicembre 1924 e, all’età di 45 anni, il... (Firenzetoday.it)

Arti orafe : all’Accademia di Belle Arti il master dedicato al gioiello contemporaneo - accademia. Firenze, 10 ottobre 2024 – Esiste una Firenze artigiana, d’eccellenza, che non si è arresa all’ondata omologante dell’industrializzazione esasperata dei nostri giorni, ma che combatte con dedizione e pazienza per mantenere a galla non solo l’eredita di una tradizione che significa identità, per noi fiorentini, ma anche e soprattutto il diritto alla libera espressione della ... (Lanazione.it)