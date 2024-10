Biccy.it - Jessica e Amanda spaventate, la regia censura: “L’ho visto entrare. Corre!”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non importa quanto cambino location e case, due cose sono costanti in ogni edizione del Grande Fratello: i topi e i fantasmi. Ogni anno ratti e spettri fanno visita ai gieffini ed è successo anche ieri sera, quando nella casa più spiata d’Italia pare sia entrato un topolino, che ha spaventato non soltanto alcuni connti, ma a quanto pare anche la, che ha cercato di cambiare inquadratura ogni volta che qualcuno ha nominato l’intruso. Ad accorgersi del nuovo arrivato sono stateMorlacchi,Lecciso e Mariavittoria Minghetti. Tuttoto per colpa di un topo Ogni tanto qualcuno lo nomina e scatta la#GrandeFratello — GuFoNip (@Stegor6) October 15, 2024e Mariavittoria vedono un topo nella casa del Grande Fratello. La Minghetti rivolgendosi alle amiche ha detto: “Ragazze houna cosare”.