Israele Scholz rassicura | Continueremo a consegnare armi a Tel Aviv Per la Cnn il piano di Netanyahu per l’attacco all’Iran è pronto

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Ci sono consegne die ce ne saranno in futuro. Su questopuò fare affidamento». Queste le parole del cancelliere tedesco Olaf, al Bundestag in vista del Consiglio europeo.ha insistito di nuovo sulla necessità di trovare una «tregua» in Medioriente. Intanto però continua a esser caldo il fronte con il Libano. La «volontà condivisa di esercitare la massima pressione politica e diplomatica su, affinché non si verifichino ulteriori incidenti» è stata espressa dai ministri della Difesa di 16 Paesi europei che partecipano ad Unifil in una videoconferenza promossa dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto e dal ministro francese Sébastien Lecornu. «Allo stesso tempo, è stato chiarito che Hezbollah non può utilizzare il personale di Unifil come scudo nel contesto del conflitto», ha sottolineato la Difesa.