Influenza australiana primi casi in Italia Pregliasco | Vacciniamoci

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con l’arrivo dell’autunno inevitabilmente aumenta anche la circolazione dei virus respiratori. Quest’anno si dovranno fare anche i conti con la cosiddetta variantedell’. Si chiama così perché l’Australia ne è stata particolarmente colpita nei mesi scorsi. Si prevede che possa provocare circa 15 milioni di infezioni, a fronte delle 14,6 dello scorso anno dovute a diversi virus stagionali.Leggi anche: Covid, la variante Xec prende piede in: tutto quello che c’è da sapere su sintomi e vaccini In questi giorni, dunque, è sbarcata anche in, con alcunirilevati in Lombardia, l’del tipo virale H3N2 che nell’emisfero sud del mondo ha provocato una grossa epidemia durante i mesi invernali, con un alto numero di ricoveri e di pazienti in Terapia intensiva.