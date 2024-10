Gaeta.it - Inaugurazione della palestra dedicata ad Alessandro Sacco all’Istituto Salesiani del Vomero

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Istituto“Sacro Cuore” delsi prepara a inaugurare ufficialmente unaintitolata al giornalista sportivo, scomparso nel giugno 2023. L’evento, previsto per sabato 19 ottobre, si colloca all’interno dell’Open Dayscuola, un’importante occasione per presentare le attività educative e coinvolgere la comunità locale. L’incontro, che avrà inizio alle ore 10 presso la sede di via Scarlatti, promette di unire tributo e celebrazione. L’: un tributo significativo La cerimonia diadrappresenta un momento di grande importanza sia per la comunità scolastica che per tutti gli sportivi e gli appassionati di giornalismo.