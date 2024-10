Ilgiorno.it - Il selfie di Manuel con le cuffie blu: la foto tra gli scaffali del Carrefour tre ore prima dell’omicidio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il volto verso l’obiettivo dello smartphone: maglietta gialla con l’immagine dei Looney Tunes, sguardo sornione eMusic Sound appese al collo. Dietro di lui, glideldi via Farini dove lavorava come cassiere notturno. Unche racchiude in un solo scatto il mondo diMastrapasqua: i turni al supermercato, la passione per la musica e l’espressione serena di un ragazzo che tutti descrivono come disponibile e tranquillo. Un ragazzo che pensava solo a mettere da parte i soldi per acquistare una casa per sé e per la fidanzata Ginevra. Tutto spazzato via tre ore dopo, quando il trentunenne ha incrociato per caso la traiettoria del diciannovenne Daniele Rezza, che se l’è trovato davanti in viale Romagna dopo essere uscito di casa alle 2.40 con un coltello da cucina.