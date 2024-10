Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto in California con una ferita al collo: arrestato il figlio 19enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il fotoreporter britannico Paul Lowe è stato trovato morto sulle montagna di San Gabriel, in California. Il 60enne aveva una profonda ferita al collo. Con l'accusa di omicidio è stato arrestato il figlio 19enne. Premiato fotografo e insegnante, Lowe viveva e lavorava tra Sarajevo e Londra. Aveva documentato eventi straordinari come la guerra in Bosnia, la caduta del Muro di Berlino, il rilascio di Nelson Mandela e il genocidio in Rwanda. Fanpage.it - Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto in California con una ferita al collo: arrestato il figlio 19enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il fotoreporter britannicoè statosulle montagna di San Gabriel, in. Il 60enne aveva una profondaal. Con l'accusa di omicidio è statoil. Premiato fotografo e insegnante,viveva e lavorava tra Sarajevo e Londra. Aveva documentato eventi straordinari come la guerra in Bosnia, la caduta del Muro di Berlino, il rilascio di Nelson Mandela e il genocidio in Rwanda.

