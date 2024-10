Lanazione.it - Il 19 e 20 ottobre in scena 'Passage/Paysage', danza e musica insieme

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 162024 - Il 19 e 20a Cango, a Firenze, per 'La democrazia del corpo' va in' di Camilla Monga e Federica Furlani. Come si legge in una nota “si uniscono in un rapporto di reciproca amplificazione da cui può svilupparsi un immaginario in costante evoluzione. Il suono è in grado di evocare immagini che vengono tradotte in movimento che, come in un gioco di specchi, viene riflesso cambiando prospettiva e senso. La coreografia si sviluppa in due quadri intitolati”. “– si spiega - è uno stretto corridoio in cui il limite diventa forza attraverso un duetto di corpi femminili continuamente interrotto da un ritmo ripetitivo incessante, da frequenze basse e suoni concreti.