I soldi sulla pelle dei migranti dieci fermati a Milano | 6mila euro a testa per arrivare in Italia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)– Idei. Fino aperin. Viaggi organizzati via mare sulle rotte del Mediterraneo e via terrarotta balcanica. Il metodo hawala per il trasferimento dei, con una famiglia di stanza aspecializzata nella gestione dei pagamenti a distanza. All'alba di mercoledì 16 ottobre, gli agenti della Squadra mobile, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno eseguitoprovvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti cittadini egiziani, indagati a vario titolo per associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell’attività creditizia.