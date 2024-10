I Paesi del Golfo alla corte di Von der Leyen. Ospite d’onore: Mohammed bin Salman – Il video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «La stabilità globale è a grave rischio per quel che accade in Medio Oriente, così come in Ucraina e in Sudan. Dobbiamo agire insieme e cambiare il corso della Storia». È l’appello lanciato da Charles Michel all’apertura a Bruxelles del summit tra Unione europea e Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc), il primo mai svolto a livello di capi di Stato e di governo. Un vertice che dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento della cooperazione tra le due regioni – economica, energetica, culturale – ma inevitabilmente dominato dall’allerta mai così alta per un Medio Oriente a rischio deflagrazione totale. A co-dirigere i lavori del summit insieme a Michel, presidente uscente del Consiglio europeo, è Tamim bin Hamad al-Thani, il potente emiro del Qatar che ha la presidenza di turno dell’organizzazione regionale del Golfo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «La stabilità globale è a grave rischio per quel che accade in Medio Oriente, così come in Ucraina e in Sudan. Dobbiamo agire insieme e cambiare il corso della Storia». È l’appello lanciato da Charles Michel all’apertura a Bruxelles del summit tra Unione europea e Consiglio di cooperazione del(Gcc), il primo mai svolto a livello di capi di Stato e di governo. Un vertice che dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento della cooperazione tra le due regioni – economica, energetica, culturale – ma inevitabilmente dominato dall’allerta mai così alta per un Medio Oriente a rischio deflagrazione totale. A co-dirigere i lavori del summit insieme a Michel, presidente uscente del Consiglio europeo, è Tamim bin Hamad al-Thani, il potente emiro del Qatar che ha la presidenza di turno dell’organizzazione regionale del

