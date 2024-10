Grave incidente sulla tangenziale di Catania: coinvolti due mezzi pesanti, traffico paralizzato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina, sulla tangenziale di Catania, nei pressi della galleria di Misterbianco, in direzione Siracusa, si è verificato un Grave incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Le prime informazioni, ancora frammentarie, indicano che l’impatto tra i veicoli ha causato notevoli disagi alla circolazione. Polizia Stradale sul posto per gestire i soccorsi La Polizia Stradale è prontamente intervenuta sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e coordinare le operazioni di soccorso. I mezzi coinvolti stanno causando pesanti rallentamenti, e si sono già formate code di circa 6 chilometri che partono dallo svincolo per i paesi etnei. Situazione critica per il traffico L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità, e si prevede che i disagi possano durare diverse ore. Thesocialpost.it - Grave incidente sulla tangenziale di Catania: coinvolti due mezzi pesanti, traffico paralizzato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina,di, nei pressi della galleria di Misterbianco, in direzione Siracusa, si è verificato unche ha coinvolto due. Le prime informazioni, ancora frammentarie, indicano che l’impatto tra i veicoli ha causato notevoli disagi alla circolazione. Polizia Stradale sul posto per gestire i soccorsi La Polizia Stradale è prontamente intervenuta sul luogo dell’per gestire la situazione e coordinare le operazioni di soccorso. Istanno causandorallentamenti, e si sono già formate code di circa 6 chilometri che partono dallo svincolo per i paesi etnei. Situazione critica per ilL’ha avuto un impatto significativoviabilità, e si prevede che i disagi possano durare diverse ore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente domestico a San Bernardino di Trana : uomo gravemente ferito a una mano - All'ora di pranzo di ieri, martedì 15 ottobre 2024, si è verificato un grave incidente domestico a San Bernardino di Trana. Un italiano di 62 anni, residente nella borgata, ha riportato gravi danni a una mano infilandola in un attrezzo tritafoglie che pensava fosse spento. Ha perso molto sangue... (Torinotoday.it)

Incidente grave a Valprato Soana : un 93enne in ospedale dopo una caduta da scala - Un uomo di 93 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava nel suo terreno per potare un albero. Le cause che hanno portato alla caduta potrebbero ricondursi a un malore improvviso o a un movimento incongruo durante l’operazione di manutenzione dell’albero. In queste situazioni, il supporto reciproco diventa fondamentale, creando un senso di unità e di speranza. (Gaeta.it)

Incidente tra moto e auto - grave un ragazzo - Nell’incidente il giovane è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale Careggi di Firenze. È successo intorno alle ore 13 in via del Palagio degli Spini. In base alle prime informazioni sulla dinamica – ancora in fase di accertamento – un’auto con targa straniera si è scontrata con una moto guidata da un ragazzo di 23 anni. (Lanazione.it)