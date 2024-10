“Grande Fratello”, paura per le concorrenti: “L’ho visto entrare”, ma la regia censura tutto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) News tv. “Grande Fratello”, paura per le concorrenti: “L’ho visto entrare”, ma la regia censura tutto – Non importa quanto cambino location e case, ci sono due costanti in ogni edizione del Grande Fratello: i topi e i fantasmi. Ogni anno ratti e spiriti d’oltretomba tormentano i gieffini. È capitato anche ieri sera, quando nella Casa più spiata d’Italia pare sia entrato un topolino. Quest’ultimo non ha spaventato solo i concorrenti: impressionata dall’animale anche la regia, che ha cercato di cambiare inquadratura ogni volta che qualcuno faceva allusione all’ospite. A notare il topolino tre donne: Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti. Tvzap.it - “Grande Fratello”, paura per le concorrenti: “L’ho visto entrare”, ma la regia censura tutto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) News tv. “”,per le: “”, ma la– Non importa quanto cambino location e case, ci sono due costanti in ogni edizione del: i topi e i fantasmi. Ogni anno ratti e spiriti d’oltretomba tormentano i gieffini. È capitato anche ieri sera, quando nella Casa più spiata d’Italia pare sia entrato un topolino. Quest’ultimo non ha spaventato solo i: impressionata dall’animale anche la, che ha cercato di cambiare inquadratura ogni volta che qualcuno faceva allusione all’ospite. A notare il topolino tre donne: Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti.

